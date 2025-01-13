Зеленский информировал Байдена о стратегических планах операций против РФ

Президент США со своей стороны рассказал Владимиру Зеленскому об усилиях Вашингтона, "направленных на расширение поддержки Украины" и укрепление ее позиции "по отношению к России", сообщили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский поставил уходящего президента США Джо Байдена в известность о своем "стратегическом планировании в войне" с Россией в ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора. Об этом заявила пресс-служба Белого дома, не приводя никаких деталей этой части беседы Байдена и Зеленского.

По свидетельству пресс-службы главы американской администрации, Байден со своей стороны рассказал Зеленскому об "усилиях США, направленных на расширение поддержки Украины" и укрепление ее позиции "по отношению к России". В связи с этим Белый дом напомнил о поставленных Вашингтоном Киеву "за последние несколько месяцев сотнях тысяч артиллерийских снарядов, тысячах ракет, сотнях единиц бронетехники и других критически важных запасах <...>", а также о принятом 10 январе США новом крупном пакете санкций против энергетического сектора России.