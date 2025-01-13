Запад разрешил Киеву наносить удары по российской территории ракетами ATACMS, однако они не могут преодолеть препятствие в виде российских систем ПРО, пишет Haber7. В турецкой армии считают, что С-400 в четыре раза лучше Patriot. Читатели издания называют их "козырем Турции".

В субботу, 4 января, российское воздушное пространство стало ареной соперничества передовых наступательных и оборонительных систем. Министерство обороны России сообщило, что украинские войска нанесли дальний удар по Белгородской области восемью ракетами ATACMS. Баллистические ракеты американского производства имеют дальность применения до 300 километров. Все ATACMS были перехвачены системами противовоздушной обороны С-400 и Панцирь-СМ.

Российское оборонное ведомство также отметило, что в тот же день было сбито 72 беспилотника. "Побит рекорд по количеству уничтоженных беспилотников", – заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Вслед за атаками российские военные подчеркнули: "Действия киевского режима, организованные при поддержке Запада, повлекут за собой ответные меры".

НАТО является прямой стороной конфликта

За последние недели украинские силы нанесли дальние удары по международно признанной российской территории, используя различные западные вооружения, включая американские баллистические ракеты ATACMS и англо-французские крылатые ракеты. В ноябре прошлого года президент США Джо Байден разрешил Киеву наносить удары вглубь российской территории с использованием американских ракет большой дальности. Вслед за этим аналогичное решение приняли Лондон и Париж.

Россия предупредила, что подобные атаки делают блок НАТО во главе с США прямой стороной конфликта. В Москве также подчеркнули, что Украина не может развернуть столь высокоточное оружие без участия западных специалистов.

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Президент России Владимир Путин ранее пригрозил ответить на атаки Украины с использованием ATACMS американского производства новой баллистической ракетой России "Орешник", способной нести ядерное оружие. Эта гиперзвуковая ракета была впервые представлена в конце ноября прошлого года. Система использовалась для поражения крупного оборонного предприятия "Южмаш" в Днепре, на Украине.

По словам Путина, ракеты "Орешник" способны развивать скорость, превышающую скорость звука в десять раз, и не могут быть перехвачены ни одной из существующих систем противовоздушной обороны. 19 декабря президент России, объявив об "Орешнике", пошел ва-банк против всех западных оборонительных систем.

Российский лидер заявил: "Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар “Орешником”, и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона?"

Взгляд турецкой армии на российскую систему

Отставной летчик, генерал-майор Беязыт Караташ (Beyazıt Karataş) в интервью сайту Kıtalararası в конце октября прошлого года ответил на предположения о том, что поставленные в Турцию С-400 гниют на складах, а также слухи об их возможной передаче другой стране: "С момента закупки С-400 у России обучение продолжается. Включая летную подготовку. Иначе говоря, С-400 работает совместно с нашими самолетами, в то время как они находятся в воздухе. Система развернута в Анкаре. И никуда не денется. С-400 отлично выполняет свои задачи. Могу сказать, что наши летчики и турецкие военно-воздушные силы довольны этой системой".

Караташ также сравнил С-400 с американскими Patriot и пришел к выводу, что российская система в четыре раза лучше своего аналога. Эксперт добавил, что турецкая армия держит С-400 в боевой готовности и система готова к действию.

Автор: Фатих Йонджалык (Fatih Yoncalık)

Комментарии читателей:

НИЯЗИ КАРАДЖА

Купив С-400, мы, похоже, наступили на больную мозоль США. Кто знает, что случилось бы с нами, если бы Турция осталась беззащитной.

МУРАТ

На самом деле нам нужно также закупить С-500. И очень быстро. Но также поступают сообщения о том, что наша Siper по возможностям близка к С-500. Надеюсь, это действительно так.

Бшк Гюльтепе

Турция всегда готова, а готовы ли к тому, что сделает Турция, те, кто планирует напасть на нас?

джахит

У нас были политики, утверждавшие, что С-400 закуплены для защиты президентского дворца, а теперь есть обезумевшие партии, которые настолько невежественны, что не знают, как важны С-400, против кого они были куплены и почему.

Йигидо СИВАС

Теперь понятно, почему проамериканская оппозиция в нашей стране обеспокоена С-400.

бедир

С-400 отлично зарекомендовала себя на поле боя. Нужно закупить еще три батареи у России и развернуть одну из них на Кипре. Пожалуйста, передайте это властям.

Османский турок

Теперь понятно, почему они не хотят С-400. Система сбила американские ракеты одну за другой. Если они попытаются использовать ракеты против нас, мы тоже собьем. Предатели в нашей стране не хотят, чтобы мы были сильными. Конечно же, США тоже. Они знают, что с ними случится, американские самолеты будут также подлежать уничтожению, поэтому нам необходимо как можно больше таких систем и продолжение производства таких систем, как Siper.

Турок

Приобретите еще четыре комплекта С-400. Назло Америке.

Hgk

С-400 – козырь для Турции.

Джафер

Нужно купить и пару батарей С-500, тогда евреи не смогут пробираться в Сирию, когда пожелают, а США – гарцевать в Сирии, Ираке, Эгейском море.

Исмет

Турция ни в коем случае на должна участвовать в российско-украинском конфликте.

Эфе

Так что нелепые заявления о том, что С-400 гниют в ангарах, просто смешны. Эта система была закуплена для выживания страны и будет непременно использоваться. Желающие проверить нашу ПВО, добро пожаловать.

Кадир

Россия борется на Украине против вооружений и бойцов всего Запада. Осталось ли хоть какое-то оружие, которое западные страны не передали Украине? И Россию так и не смогли отбросить назад. Россия продолжает продвигаться шаг за шагом по территории Украины. Ведет боевые действия уже три года. У России не осталось ничего, что не подверглось бы экономическим атакам и санкциям... Это для тех, кто недооценивает Россию...