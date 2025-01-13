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Военное обозрение

Аккаунт армии Ирана: Мы готовы помочь Гренландии, Канаде, Мексике и Панаме в борьбе с агрессией со стороны США

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Источник изображения: topwar.ru

Командование вооружёнными силами Ирана сделало обращающую на себя особое внимание публикацию в социальной сети. В аккаунте иранской армии появилась заметка, в которой говорится, что Тегеран готов оказать помощь странам, «которым угрожает американская агрессия».

В посте говорится о том, что Иран готов помочь Гренландии, Канаде, Панаме и Мексике «в их борьбе против терроризма США». О какой именно помощи идёт речь – военной, политической, экономической – не сообщается. Но если публикацию сделала армия Ирана, надо полагать, что речь именно о первом варианте.

Публикация появилась после того, как Дональд Трамп озвучил претензии на указанные территории. Например, Трамп неоднократно представлял Канаду как «51-й штат США», высказывал желание купить Гренландию у Дании, вернуть под контроль Панамский канал и заполучить некоторые мексиканские территории.

В связи с этим публикацию в аккаунте армии Ирана можно рассматривать как троллинг США со стороны Тегерана. Правда, при этом в комментариях к иранской публикации высказываются и колкости в адрес самого Ирана. Приведём пару примеров:

О том, как вы (Иран – прим. «ВО») «помогли» защититься Ливану и Газе, все уже наслышаны.
Опять громкие слова от Ирана. А на деле покажете?
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Страны
Дания
Иран
Канада
Ливан
Мексика
Панама
США
Персоны
Трамп Дональд
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