Уходящая администрация Байдена ввела самые масштабные санкции против энергетического сектора России

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Уходящая администрация Байдена на прощание ввела самые масштабные санкции против России, касающиеся энергетического сектора, в основном нефтегазовой и атомной промышленности. Об этом говорится в заявлении Минфина США.

Вводя санкции, США рассчитывают, что они будут стоить России «миллиарды долларов» и в дальнейшем приведут к падению курса рубля, а также повышению ключевой ставки Центробанка. Как заявили в Минфине США, эти санкции направлены на борьбу с обходом ранее введенных ограничений в энергетическом секторе России, которые она обошла, выстроив цепочки поставок. При этом в США уверены, что на рынке нефти это никак не отразится, по крайней мере у самих американцев. Тем не менее дальнейшая судьба введенных санкций будет зависеть от Трампа, который самостоятельно их снять не сможет, только с разрешения Конгресса.

Согласно списку, опубликованному Минфином США, под новые рестрикции попали: «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние компании; российско-сербская нефтяная компания NIS; порядка 100 танкеров из состава «Совкомфлота», «Роснефти» и «Газпром нефти»; московский и омский НПЗ «Газпром нефти» и Киришский НПЗ «Сургутнефтегаза»; более 30 нефтесервисных российских компаний; СП «Норникеля» и «Росатома» — компании «Полярный литий»; предприятие Газпрома по сжижению газа в Ленинградской области; завод по сжижению газа Новатэка «Криогаз-Высоцк»; проект Роснефти «Восток Ойл», а также российские страховые компании «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование».

Среди физических лиц: гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев; замы министра энергетики России Роман Маршавин и Эдуард Шереметцев; главы «Башнефти» и «Зарубежнефти» Владимир Чернов и Сергей Кудряшов; начальника управления президента по общественным проектам Сергей Новиков; главы «Газпром нефти» и «Лукойла» Александр Дюков и Вадим Воробьев; гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов; сын совладельца «Лукойла», миллиардера Вагита Алекперова и т. д.

Всего под санкции попали более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также более 180 судов. Больше всего радости это вызвало в Киеве, в офисе Зеленского сегодня праздник.