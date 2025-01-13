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ТАСС

Белый дом: Украина не готова к переговорам с РФ

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Источник изображения: © AP Photo/ Susan Walsh

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби, сейчас нет ожидания, что "одна или другая сторона готова вести переговоры"

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Уходящая администрация США во главе с Джо Байденом утверждает, что к переговорам не готовы ни Украина, ни Россия.

"Сейчас нет ожидания, что одна или другая сторона готова вести переговоры", - сказал на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя ситуацию вокруг Украины.

Как заявил 29 декабря в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва готова к переговорам по Украине, но соглашения должны быть такими, чтобы их невозможно было нарушить. Глава МИД обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам года обозначил принципиальную позицию Москвы по урегулированию. "Мы всегда были и остаемся готовыми к переговорам. Со своей стороны хотел бы особо акцентировать, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, которые должны устранить первопричины конфликта и в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения", - отметил Лавров. 

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Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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