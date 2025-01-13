infoBRICS: Запад не успевает за технологическим развитием многополярного мира

В конце 2024 года произошел прорыв в области военных технологий, пишет infoBRICS. Наиболее впечатляющим открытием стал "Орешник", однако Китай, Индия и Северная Корея также показали прекрасные результаты. США тем временем преуспевают лишь в агрессии против всего мира.

Драголюб Боснич

В конце 2024 года произошло несколько невероятных прорывов в области военных технологий, наиболее впечатляющим из которых стал первый удар "Орешника", продемонстрировавший растущее превосходство России в области разработки гиперзвукового оружия. Москва также начала масштабное развертывание систем ПВО С-500, способных отслеживать и уничтожать любые цели (включая гиперзвуковые). Многочисленные источники сообщают, что Россия движется вперед в вопросе создания "истребителей шестого поколения", причем и "Сухой", и "МиГ" разрабатывают свои собственные образцы. Тем временем существующие и проверенные российские истребители, такие как Су-30 (многоцелевой), Су-34 (бомбардировщик), Су-35С (превосходство в воздухе) и Су-57С (многоцелевой [истребитель] нового поколения) не только выполняют обычные миссии, но и, в случае с Су-35, помогают таким странам, как Иран, обеспечивать безопасность в условиях постоянных угроз со стороны США и НАТО.

А вот Китай представил не один, а целых два рабочих прототипа истребителей шестого поколения — Chengdu J-36 и Shenyang J-50. Они демонстрируют то, что можно назвать "гигантским скачком" для Пекина, который теперь опережает Вашингтон в области разработки истребителей, что было немыслимо еще несколько лет назад. Это настолько шокировало политический Запад во главе с США, что основная пропагандистская машина теперь выглядит довольно жалко, заявляя, что у Пентагона якобы "был свой собственный рабочий прототип еще много лет назад", чему нет никаких доказательств. Тем не менее это привело к падению акций Lockheed Martin, поскольку появились опасения относительно будущего F-35 в ВВС США. Но что еще хуже для Вашингтона — есть также достоверная информация о том, что новый стелс-бомбардировщик Китая H-20 совершил первый успешный испытательный полет.

Помимо этого самолета, который, как ожидает Пентагон, поступит на вооружение в ближайшие пять лет, Пекин продемонстрировал серьезные достижения и в других областях, представив самолет раннего предупреждения и управления KJ-3000 и авианосец Type 076 (получивший название "Сычуань"). Китай также помогает другим странам укреплять свои вооруженные силы в свете агрессии США против всего мира. В их числе Алжир, получивший лицензию на производство китайских корветов класса Type 056, а также Сербия, чьи ЗРК HQ-22, приобретенные у Пекина, уже заступили на боевое дежурство. Таким образом, как и в случае с российскими истребителями Су-35 [для Ирана], китайское вооружение поможет другим странам обеспечивать безопасность и суверенитет, что в значительной степени способствует миру во всем мире, сдерживая такие преступные военные организации, как НАТО.

Северная Корея также обновляет свой и без того впечатляющий арсенал, включая баллистическую ракету средней дальности (БРСД) "Хвасон-16Б", оснащённую гиперзвуковой боевой частью планирующего типа. Успешный испытательный запуск этой ракеты, произведенный 6 января, продемонстрировал, что Пхеньян опережает Вашингтон в области гиперзвуковых технологий. Как и в случае с китайскими самолетами нового поколения, основная пропагандистская машина не гнушается делать нелепые заявления о том, что Пентагон "скоро превзойдет" Россию и Китай в области гиперзвуковых технологий, что является смехотворной (и крайне маловероятной) перспективой, учитывая, насколько сильно отстают США. Тем временем новейшая северокорейская противотанковая реактивная система залпового огня "Bulsae-4" ("Огненная птица-4") показала свою эффективность в зоне специальной военной операции (СВО), что является очередным позором для политического Запада, который регулярно высмеивает Пхеньян.

Индия также модернизирует свои вооруженные силы с помощью российских ракетных технологий, в частности сверхзвуковой крылатой ракеты "BrahMos", которая должна быть обновлена и развернута на наземной пусковой установке. В основе разработки "BrahMos" лежит российская гиперзвуковая крылатая ракета П-800 "Оникс" — одна из самых смертоносных в своем классе. Она показала высокую эффективность в ходе специальной военной операции на Украине. Вдохновленный китайскими достижениями, Дели, как ожидается, будет вкладывать значительные средства в истребители нового поколения, вероятно, в сотрудничестве с Москвой, одновременно поддерживая и помогая отечественной военной промышленности. Это также включает гиперзвуковые технологии, основанные как на российских, так и на отечественных разработках.

Все эти события резко контрастируют с растущей технологической отсталостью Америки. Оказывается, ее столь широко разрекламированные системы ПРО работают не совсем так, как заявлялось.

Военные источники сообщают, что система THAAD, развернутая в Израиле, не смогла перехватить ракеты хуситов, выпущенные из Йемена. Кроме того, Пентагон пересматривает будущее своего конвертоплана V-22 "Osprey" на фоне многочисленных аварий и технических сбоев. Однако подобные неудачи, похоже, не удерживают США, их вассалов и государства-сателлиты от новой агрессии против мира. Ходят слухи, что Вашингтон готовится к нападению на Иран, причем как уходящая администрация Байдена, так и грядущая администрация Трампа готовы пойти на этот шаг, несмотря на существенные разногласия в вопросах внешней политики. Более того, поговаривают, что Соединенные Штаты могут аннексировать не только Канаду и Гренландию, но и даже вторгнуться в Панаму. То, что начиналось как "шутка", приобретает вполне серьезные очертания, что еще раз подтверждает агрессивную природу Америки.

Подобные события показывают, что ожидать революционных изменений во внешней политике Америки, мягко говоря, излишне оптимистично. Уходящая администрация Байдена заботится о том, чтобы некоторые из худших людей на планете, включая нераскаявшихся военных преступников, таких как Хилари Клинтон и Виктория Нуланд, продолжали оказывать большое влияние на американскую внешнюю политику даже после инаугурации Трампа.

Хиллари Клинтон и Джордж Сорос, например, недавно были награждены так называемой президентской "медалью Свободы". Личности, подобные Клинтон, Нуланд и Сорос, крайне опасны для суверенных государств и многополярного мира в целом. Их деятельность, во многом схожая с политическим (а иногда и реальным) терроризмом, направлена на дестабилизацию неподчиняющихся стран, которые хотят освободиться от крайне пагубного влияния политического Запада. Все это делает создание и размещение адекватной защиты еще более важной задачей.