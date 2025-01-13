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Военное обозрение

В Минобороны Украины рассказали, что войдет в анонсированный «пакет раненого»

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Источник изображения: topwar.ru

В начале января в украинском военном ведомстве анонсировали введение так называемых «пакетов раненого», которые вскоре будут выдаваться каждому военнослужащему ВСУ, попадающему в медицинское учреждение. Подробностей о том, что будет входить в вышеупомянутый набор, тогда не приводилось.

В то же время сегодня Минобороны Украины опубликовало сообщение, в котором поясняется, что именно будет представлять из себя «пакет раненого».

В материале говорится, что набор состоит из средств гигиены, специальной посуды, а также так называемой адаптивной одежды. Последняя, как поясняется, открывает доступ к поврежденному участку тела.

Всего в состав «пакета раненого», согласно озвученным данным, войдет 30 позиций.

К слову, о разработке той самой адаптивной одежды в начале текущего года заявлял заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник. Кроме того, помимо данного ноу-хау, чиновник также анонсировал появление в ВСУ специализированной одежды для женщин.

Стоит добавить, что нововведения в 2025 году в украинской армии будут касаться не только медицинского обслуживания. Ранее сообщалось, что глава Минобороны Украины Умеров на недавней встрече контактной группы на немецкой авиабазе Рамштайн рассказал о четырёх военных приоритетах ВСУ на текущий год.

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Украина
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