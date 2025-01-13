Embraer поставит два самолета KC-390 "Миллениум", предположительно, ВВС Узбекистана

ЦАМТО, 10 января. Компания Embraer Defense and Security объявила о заключении с неназванным заказчиком контракта на продажу двух многоцелевых транспортов-заправщиков KC-390 "Миллениум".

Контракт включает комплексный пакет обучения и поддержки, а также поставку запасных частей. Предположительно, заказчиком являются ВВС Узбекистана.

Заказанные самолеты будут специально сконфигурированы для соответствия требованиям заказчика, включая обеспечение перевозки войск и грузов, оказание гуманитарной помощи, ликвидацию последствий стихийных бедствий и медицинскую эвакуацию.

Справочно:

На очередном заседании 25 апреля 2024 года Комитет по экспортному финансированию и гарантиям (COFIG), входящий в состав Министерства развития, промышленности, торговли и услуг (MDIC) Бразилии, одобрил запрос на покрытие страхования экспортного кредита в рамках "Фонда экспортных гарантий для экспортных операций самолетов Embraer", предназначенных для поставки США и Узбекистану.

Позднее в бразильских СМИ сообщалось, что речь идет о получении финансирования планируемой закупки двух многоцелевых военно-транспортных самолетов / заправщиков KC-390 одной из стран Центральной Азии (уточнялось, что эта страна ранее была республикой в составе Советского Союза), включая пакет сервисного обслуживания и запасные части. Как было заявлено, о контракте будет объявлено "в ближайшее время". Новый самолет заменит устаревший Ан-12 в составе ВВС заказчика. Он будет оборудован системой дозаправки в воздухе имеющихся на вооружении истребителей МиГ-29 и Су-27.

На данный момент с большой долей вероятности можно предположить, что новым заказчиком двух самолетов являются именно ВВС Узбекистана, хотя официально эта информация еще не подтверждена.

Новый заказчик стал десятой страной, выбравшей C-390 после Бразилии, Португалии, Венгрии, Республики Корея, Нидерландов, Австрии, Чехии, Швеции и Словакии. С момента поступления на вооружение ВВС Бразилии в 2019 году общий налет C-390 превысил 15500 часов.

C-390 может взять на борт 26 т груза (либо 80 пассажиров или 64 человека десанта с экипировкой), осуществлять взлет и посадку на грунтовых или поврежденных ВПП.

Самолет развивает максимальную скорость 470 узлов (870 км/ч), дальность полета с 26 т груза – до 2000 км, с 23 т – 2720 км, с грузом 14 т – 5020 км, максимальная высота полета – 11 тыс. м, перегоночная дальность с внутренними баками – 6000 км, с использованием дополнительных баков – до 8000 км. KC-390 оснащен двумя турбореактивными двухконтурными двигателями (ТРДД) V2500-E5 компании International Aero Engines, новейшей авионикой, задней рампой и усовершенствованной системой обработки грузов.