Gолковник ВС США Уилкерсон: ВС РФ при желании могли бы занять Одессу

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российские войска при желании могли бы взять под контроль Одессу, заявил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

"Давайте посмотрим правде в глаза: если бы русские захотели, они могли бы занять Одессу и все, что находится вдоль этой линии, дойти до Днепра, пересечь Днепр", — сказал он.

Генштаб ВСУ в конце декабря заявлял о сложной и напряженной ситуации на всей линии фронта. В свою очередь, Минобороны России 6 января сообщало, что в ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили город Курахово – наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Кроме того, ВСУ потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и 46 танков за первую неделю года.

Президент Путин в декабре 2024 года на расширенном заседании коллегии министерства обороны сообщал, что российские военные освободили 189 населенных пунктов в зоне спецоперации за год. Министр обороны Андрей Белоусов тогда же добавил, что потери ВСУ в 2024 году превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, с начала специальной военной операции — почти миллион человек.