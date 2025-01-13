МНО Литвы приобрело в США радиостанции и малоразмерные БЛА

ЦАМТО, 10 января. Агентство по приобретению продукции оборонного назначения (DMA) при МНО Литвы подписало с правительством США несколько контрактов на приобретение носимых радиостанций и малоразмерных БЛА.

В частности, в канун Нового года агентство DMA заключило два контракта на поставку носимых радиостанций компании L3Harris общей стоимостью около 25 млн. долл. Это позволит ВС Литвы получить современные радиостанции разработки L3Harris, которые будут интегрированы на борт легких тактических бронемашин JLTV и боевых машин пехоты "Вилкас" ("Боксер").

В середине декабря 2024 года DMA также подписало с правительством США контракт на поставку малоразмерных БЛА американской компании AeroVironment Inc. Стоимость заказа составляет 7,8 млн. долл. (без НДС).

Неназванные БЛА с вертикальным взлетом и посадкой (комм. ЦАМТО: предположительно, речь идет о БЛА JUMP-20) предназначены для управления огнем и корректировки огня. Система будет интегрирована с барражирующими боеприпасами "Свитчблэйд-600", которые также были приобретены в США. Планируется, что первые БЛА будут поставлены в конце 2025 года, а позднее поставки будут продолжены.

Литва является крупнейшим покупателем оружия американского производства среди стран Балтии. В среднесрочной перспективе общая стоимость закупок ВВТ из США составит 1,3 млрд. долл. (около 20% общей стоимости закупок). В числе других приобретаемых в США систем: противотанковые ракетные комплекс "Джавелин", бронемашины JLTV, вертолеты "Блэк Хок", РСЗО HIMARS, управляемые ракеты AMRAAM для ЗРК NASAMS, барражирующие боеприпасы "Свитчблэйд" и т.д.