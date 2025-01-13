"Калашников" увеличил станкостроительное производство более чем в 1,5 раза

Концерн в полном объеме выполнил контракты за 2024 год по выпуску и отгрузкам высокоточных универсальных станков серии 250ИТВМ, станков с ЧПУ ИТ42, шарико-винтовых передач

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Концерн "Калашников" за 2024 год выполнил контракты по изготовлению и поставкам станков на сумму более 500 млн рублей, а объемы его станкостроительного производства выросли более чем в 1,5 раза. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Там отметили, что концерн в полном объеме выполнил контракты за 2024 год по выпуску и отгрузкам высокоточных универсальных станков серии 250ИТВМ, станков с ЧПУ ИТ42, шарико-винтовых передач на общую сумму более полмиллиарда рублей в адрес отечественных и иностранных компаний.

"Объемы станкостроительного производства на предприятии выросли более чем в полтора раза за последний год и продолжат расти в условиях импортозамещения на оборудование с ЧПУ. При этом, в числе выпускаемой номенклатуры в адрес заказчиков изготовлено станков на 63% больше, чем годом ранее", - сообщили в пресс-службе.

В концерне отметили, что на 2025 год полностью сформирован портфель заказов по поставкам станка 250ИТВМ, сейчас ведется работа по заключению контрактов на услуги капитального ремонта станков с ЧПУ на 2025-2026 годы. "Параллельно ведется запуск производства по контракту с новым зарубежным партнером", - добавили в "Калашникове".