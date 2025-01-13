Общий объем оказанной Нидерландами Украине военной помощи достиг почти €6 млрд

Речь идет в том числе о сумме в €2 млрд, в которую включены поставки истребителей F-16, а также контракты на поставку и финансирование производства беспилотников

ГААГА, 10 января. /ТАСС/. Общий объем военной помощи, которую Нидерланды оказали Украине, достиг почти €6 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе голландского правительства.

Как отмечается в документе, в общей сложности Нидерланды уже потратили €1 млрд на 155-мм снаряды для Украины. "В последнем квартале прошлого года Нидерланды выделили около €2 млрд на [военную] помощь, - добавили голландские власти. - В эту сумму включены поставки истребителей F-16, а также контракты на поставку и финансирование производства беспилотников".

Ранее глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил в X, что страна "ускоряет военную помощь Украине".