Самолеты Ил-38 отработали противолодочные задачи над акваторией Баренцева моря

Вместе с выполнением боевых упражнений экипажи противолодочных самолетов совершенствовали летные навыки в сложных метеорологических условиях, а также отрабатывали технику пилотирования по приборам и прохождение заданного курса над безориентирной местностью

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Экипажи самолетов Ил-38 смешанного авиаполка Северного флота отработали приемы поиска и слежения за подлодками над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Летчики смешанного авиационного полка Северного флота на самолетах Ил-38 выполнили учебно-тренировочные полеты над акваторией Баренцева моря. Летчики отработали тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками с применением радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения подводных целей", - сказали в пресс-службе.

Вместе с выполнением боевых упражнений экипажи противолодочных самолетов совершенствовали летные навыки в сложных метеорологических условиях, а также отрабатывали технику пилотирования по приборам и прохождение заданного курса над безориентирной местностью.

На флоте отметили, что полеты проходили с аэродрома базирования авиаполка в Мурманской области. Выполнению полетов противолодочной авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки.