Минобороны Алжира приняло решение о строительстве корветов китайского проекта F-15A на национальных верфях

ЦАМТО, 10 января. Минобороны Алжира объявило о планах начать строительство на местных верфях корветов проекта F-15A, представляющих собой адаптированную версию китайского корабля класса "Тип-056".

Как сообщает Military Watch Magazine, данное решение принято по итогам эксплуатации головного корвета, (940) "Эль Мутассади" (El Moutassadi), который вошел в состав ВМС Алжира в 2023 году. Изначальный план закупки предполагал приобретение шести корветов проекта F-15A (четыре с опционом еще на два). Окончательное решение по строительству остальных корветов именно на верфях в Алжире принято только сейчас.

Как сообщал ЦАМТО, о приобретении корабля класса "Тип-056" (F-15A) стало известно в июне 2020 года, когда Регистр Ллойда подтвердил заказ Алжиром, как минимум, одного нового корвета у китайской судостроительной группы Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group, сообщив, что предоставит услуги по страхованию и сертификации корабля.

Hudong-Zhonghua является дочерней компанией Китайской государственной судостроительной корпорации CSSC (China State Shipbuilding Corporation).

Корабль (940) "Эль Мутассади" был спущен на воду в августе 2021 года. 28 февраля 2023 года корвет вышел из Шанхая и 2 апреля прибыл в порт Алжира.

Корвет F-15A будет применяться для патрулирования, эскорта и защиты интересов страны в пределах исключительной экономической зоны. Длина корвета составляет 96 м, дальность хода – 3500 морских миль, максимальная скорость – 27 узлов, экипаж – 78 человек. Это делает его несколько большим по размерениям по сравнению с C13B (экспортная версия корвета "Тип-056" ВМС НОАК, которая была поставлена ВМС Бангладеш).

Принятый на вооружение ВМС НОАК в 2021 году корвет класса "Тип-056" предназначен для патрулирования территориальных вод, эскорта, противолодочной и противокорабельной борьбы, борьбы с пиратством, защиты рыболовства. Длина базовой версии корабля составляет 89 м, ширина – 11,6 м, полное водоизмещение – 1500 т. Корвет оборудован двумя дизельными двигателями SEMT Pielstick PA6-STC и развивает максимальную скорость 25 узлов, дальность хода – 3500 морских миль на скорости 16 узлов, экипаж – 60 человек. Корабль отличается малозаметностью. В состав вооружения входят 76-мм АУ H/PJ-26, две 30-мм артиллерийские установки H/PJ-17, 4 противокорабельные ракеты YJ-83 с дальностью стрельбы 65 морских миль, 8-контейнерный ЗРК малой дальности HQ-10, два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата с легкими торпедами Yu-7. Хотя корабли не оборудованы ангаром, они могут принимать вертолеты Z-9.

Группа Hudong-Zhonghua ранее уже построила для ВМС Алжира три фрегата класса C28A, которые были приняты на вооружение в 2015-2016 гг. Их строительство также сопровождал Регистр Ллойда.