США не могут договориться с Норвегией об использовании военно-морской базы Олавсверн для выхода в Арктику

Источник изображения: topwar.ru

Принадлежащая Норвегии подземная военно-морская база Олавсверн уже не одно десятилетие интересует Вашингтон, который хотел бы использовать ее для операций в Арктике своих подлодок. База была построена внутри горного массива в период холодной войны в 1967-м году недалеко от границы СССР в 15 км к югу от города Тромсё у места слияния фьордов Рамфьорден и Баллс-фьорд.

Во времена холодной войны база использовалась в основном американскими субмаринами, патрулировавшими Северный Ледовитый океан. Комплекс потерял свой статус военно-морской базы в 2002-м году и был закрыт в 2009 году правительством Йенса Столтенберга, который, к слову, позднее стал генсеком НАТО.

Норвежский телеканал NRK 15 октября 2020 года распространил информацию о возможной передаче норвежской подземной базы подводных лодок Олавсверн в долгосрочную аренду ВМС США. В случае заключения подобного соглашения Пентагон получил бы возможность размещать свои атомные субмарины типа Seawolf в максимальной близости от российских границ. Однако сделка так и не состоялась.

Новостной онлайн-журнал военной тематики The War Zone (TWZ) пишет со ссылкой на свои источники в Вашингтоне и Осло, что накануне Штаты вновь предприняли попытку выкупить или взять в аренду у Норвегии базу Олавсверн для своих ВМС. Но и на этот раз сделка не состоялась, норвежское правительство от нее отказалось. В чем причина срыва соглашения, источники не сообщили.

Источник изображения: topwar.ru

При этом в 2013 году Министерство обороны Норвегии продало базу частной компании WilNor Governmental Services, и она в основном используется для ежегодных зимних тренировок Корпуса морской пехоты Нидерландов, сообщил TWZ генеральный директор компании Видар Холе. Он рассказал, что ранее на базе побывали несколько сенаторов США и сотрудники американского посольства, а в 2023 году двухпартийная группа сенаторов посетила соседний город Тромсё.

Руководство компании не против, чтобы Олавсверн вновь использовалась для базирования АПЛ стран НАТО, включая США. Однако принять такое решение без одобрения правительства Норвегии в WilNor не могут. Кроме того, для размещения и обслуживания современных боевых субмарин база требует серьезной и дорогостоящей реконструкции и модернизации.

База Олавсверн, расположенная во фьордах страны недалеко от Норвежского моря и построенная под горой, обеспечит американским ВМС удобное расположение порта для патрулирования близлежащего Баренцева моря и Арктического региона — акваторий, которыми активно пользуется российский флот. Такие укрепленные сооружения сложны и очень дороги в строительстве, а часть комплекса находится под почти 900-футовой толщей скал (почти 300 метров).

Мы бы хотели вернуться туда

— заявил TWZ представитель Министерства обороны США на условиях анонимности.

Неясно, сколько времени потребуется ВМС США, чтобы возобновить там операции, и какие изменения потребуются для поддержки атомных подводных лодок. Судя по изображениям, американские подводные лодки не помещаются в подводные туннели комплекса, но глубоководные причалы для более крупных судов, в том числе атомных подводных лодок, находятся за пределами Олавсверна, уточняет онлайн-издание

Вся база занимает площадь 270 000 квадратных футов (25 000 квадратных метров). В Олавсверне также есть казармы, защищённые складские помещения и другие технические сооружения на поверхности и под землёй.

Источник изображения: topwar.ru

Постоянный интерес ВМС США к этому объекту обусловлен тем, что в последние годы Россия расширила свои региональные операции. На арктической территории России это привело к увеличению активности подводных лодок и расширению самой северной арктической базы, а также заметному физическому расширению сети воздушных и других баз на территории РФ на Крайнем севере.

В то время как члены НАТО в Европе наращивают расходы на оборону и оборонный потенциал в связи с российско-украинским конфликтом, остается неясным, будет ли когда-либо привлечен к этим усилиям Олавсверн и будут ли его обширные и укрепленные возможности когда-либо снова использоваться для противодействия Москве в Арктике, заключает автор статьи в TWZ.