ВС Бангладеш планируют приобрести легкие танки "Тулпар" турецкой Otokar

ЦАМТО, 10 января. Представители ВС Бангладеш ведут переговоры с турецкой компанией Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. по вопросу приобретения 26 легких танков "Тулпар" (Tulpar). Поставки ожидаются уже в 2025 году.

Как сообщает Armyrecognition.com со ссылкой на твит в сети Х группы Defence research forum DRF, данный вопрос обсуждался 3 января 2025 года на еженедельном брифинге для прессы Министерства иностранных дел Бангладеш.

Первая версия легкого танка "Тулпар" представляла собой интеграцию гусеничной боевой машины пехоты компании Otokar с башней Cockerill 3105 производства бельгийской CMI Defence. Прототип был впервые представлен на выставке IDEF'21.

На выставке World Defense Show (WDS) 2024 в Эр-Рияде был представлен новый прототип боевой машины "Тулпар" с разработанной в рамках программы "Центауро-2" башней HITFACT II итальянской группы Leonardo, оснащенной гладкоствольной пушкой калибра 120 мм. Именно в приобретении этой версии заинтересованы ВС Бангладеш.

Отметим, что Турция в последнее время стала крупным игроком в оборонном секторе Бангладеш. За последние несколько лет было поставлено значительное количество бронированных машин "Кобра", РСЗО TRG-300 и TRG-230, а также БЛА "Байрактар TB2".