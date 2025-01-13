Посол РФ в Британии: Россию не интересует заморозка конфликта на Украине

Москва заинтересована в долгосрочном решении проблем, отметил Андрей Келин

ЛОНДОН, 10 января. /ТАСС/. Россия заинтересована в долгосрочном решении проблем, которые привели к конфликту на Украине, а не в его заморозке. Об этом посол России в Лондоне Андрей Келин заявил в опубликованном на страницах посольства в соцсетях интервью с британским историком Джеффри Робертсом.

"Существуют, конечно, оптимистические оценки [по поводу возможности восстановления отношений между РФ и Западом], однако следует понимать, что чего мы не хотим, так это заморозки конфликта, - заявил Келин, отвечая на вопрос о перспективах мирного урегулирования на Украине. - Заморозка не решит ни одну из стоящих перед нами проблем. Нам необходимо долгосрочное решение для этого кризиса, которое позволит снять все вопросы раз и навсегда, поскольку мы не хотим, чтобы это повторилось".

Как отметил посол, Москве необходимо будет разрешить противоречия с украинским правительством с тем, чтобы восстановить "безопасность, процветание, нормальное сотрудничество и нормальные человеческие отношения в Европе". Особый акцент Келин сделал на необходимости обеспечить полное соблюдение прав русскоязычных граждан Украины и недопустимости дискриминации в XXI веке.

"Еще один важный вопрос, это конечно же, страх того, что Россия намерена завоевывать европейские территории, страны Балтии и так далее, а также пройти Украину из конца в конец. Все это нонсенс. Это попытки запугать людей, запугать общественность, чтобы представить Россию настоящим врагом и агрессором", - сказал Келин, назвав обвинения, постоянно выдвигаемые в адрес РФ в западных СМИ, "языком ненависти".

По словам Келина, будущее экономическое и политическое сотрудничество России и Украины неизбежно. "Поэтому так важно, чтобы Украина оставалась нейтральной, так как иначе она окажется под зонтиком НАТО и Европейского союза и ей будут диктовать, что ей делать, - подчеркнул он. - Если Украина окажется в ЕС, ее сельское хозяйство окажется уничтожено, как и ее промышленность, поскольку там в них не заинтересованы". Владимир Зеленский уже предлагает Западу ресурсы, на которых можно наживаться, подчеркнул посол.

Как отметил российский дипломат, Россия не хочет, чтобы ее сосед превратился в "деиндустриализированное, близкое к несостоятельному государство", и выступает за то, чтобы Украина была "суверенной и независимой страной, поддерживающей отношения со всеми, включая Россию".