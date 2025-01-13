Фидан назвал прекращение огня первоочередным в конфликте на Украине

По словам главы МИД Турции, параметры урегулирования остаются неизменными

СТАМБУЛ, 10 января. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что на нынешнем этапе конфликта на Украине первоочередным является прекращение огня, а параметры урегулирования остаются неизменными.

"На Украине давно назрел мир. Из некоторых заявлений, исходящих со стороны лагеря [избранного президента США Дональда] Трампа, к сожалению, мы видим, что параметры, которые мы выдвинули в результате нашей челночной дипломатии два года назад, остаются неизменными. Проблема та же. Речь в первую очередь идет не о мирном соглашении, а о прекращении огня. Условия ясны. Сейчас решается, кто на каких условиях примет эти параметры", - сказал он на встрече с представителями СМИ в Стамбуле, на которой присутствовал корреспондент ТАСС.