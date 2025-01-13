Газета отмечает неэффективность структур для мобилизации и управления персоналом

БЕРЛИН, 10 января. /ТАСС/. Украинцы все больше избегают мобилизации, а сама армия сталкивается с проблемами при обучении призывников, пишет австрийская газета DiePresse.

"Спустя почти три года украинская армия столкнулась с проблемами с персоналом. Ушли в прошлое очереди добровольцев перед центрами мобилизации. Сегодня многие мужчины обходят стороной учреждения, известные как ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине - прим. ТАСС)", - указывает издание.

Газета со ссылкой на экспертов также отмечает неэффективность структур для мобилизации и управления персоналом. Как полагает старший аналитик Международной кризисной группы Саймон Шлегель, в нынешних условиях нет людей для должного обучения новых призывников, так как опытные солдаты не могут покинуть зону активных боевых действий. Он добавил, что кадровая система также сильно подвержена коррупции.

Кроме того, эксперты считают преувеличенными официальные данные о том, что Украина мобилизует до 30 тыс. человек в месяц. При этом более 100 тыс. мужчин в настоящий момент самовольно покинули место службы.