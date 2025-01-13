Войти
Известия.ru

На курском направлении расчет FPV-дронов «Рубикон» уничтожил танк ВСУ

324
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

На курском направлении расчет FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 января сообщили в Минобороны РФ.


Сообщается, что разведывательными подразделениями в лесополосе был обнаружен танк ВСУ. Данные обнаруженных целей были переданы ударным средствам. Несмотря на работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника танк ВСУ был уничтожен прямым попаданием.

Ранее, 8 января, расчет «Гиацинт-С» уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении. Сообщалось, что, получив координаты целей, которые были выявлены при помощи разведывательных беспилотников, расчет «Гиацинт-С» успешно поразил укрепления противника минимальным количеством выстрелов.


ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет ликвидация вторгшихся на российскую территорию украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
2С5 Гиацинт
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 08:33
  • 2
Интерес АСЕАН к БРИКС — это попытка обезопасить себя от Трампа (Nikkei Asian Review, Япония)
  • 13.01 06:21
  • 1
Что может восприниматься участниками СВОйны как победа/поражение?
  • 13.01 05:34
  • 108
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 13.01 01:43
  • 1
Индийский флот пополнился шестой и последней в серии дизель-электрической подлодкой класса «Скорпен»
  • 13.01 01:27
  • 6948
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.01 23:37
  • 4
Песков прокомментировал предположения о предстоящем банкротстве госкорпорации «Роснано»
  • 12.01 14:46
  • 1439
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.01 10:00
  • 9
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 11.01 09:47
  • 1
Военная приемка. «Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой»
  • 11.01 09:25
  • 0
Европейские «непризнатели»
  • 10.01 20:50
  • 1
В Великобритании разрабатывается безэкипажный боевой катер для Украины
  • 10.01 11:31
  • 4
В Госдуме раскрыли характеристики российского истребителя поколения 6++
  • 10.01 05:05
  • 5
В зоне СВО заметили необычную «Мальву»
  • 10.01 01:51
  • 2
Глава МИД Франции: ЕС не позволит США вторгнуться в Гренландию
  • 09.01 23:59
  • 0
Какие шансы у NATO пережить результаты завершения СВОйны?