На курском направлении расчет FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 января сообщили в Минобороны РФ.

Сообщается, что разведывательными подразделениями в лесополосе был обнаружен танк ВСУ. Данные обнаруженных целей были переданы ударным средствам. Несмотря на работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника танк ВСУ был уничтожен прямым попаданием.

Ранее, 8 января, расчет «Гиацинт-С» уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении. Сообщалось, что, получив координаты целей, которые были выявлены при помощи разведывательных беспилотников, расчет «Гиацинт-С» успешно поразил укрепления противника минимальным количеством выстрелов.

ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет ликвидация вторгшихся на российскую территорию украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.