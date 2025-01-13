Умеров рассказал о стратегии Украины в 2025 году

Она будет заключаться в попытке стабилизировать фронт, уточнил министр обороны страны

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Украина на встрече с западными союзниками на базе Рамштайн представила им свою стратегию на 2025 год, среди основных задач которой обозначена стабилизация линии фронта. Об этом сообщил министр обороны страны Рустем Умеров.

"Во время встречи [на базе Рамштайн 9 января] мы представили нашу стратегию, которая базируется на четырех ключевых приоритетах: стабилизации линии фронта, усилении обороноспособности Украины, усилении защиты неба и морских путей, асимметричных ответах на попытки достичь преимущества за счет масштаба", - приводятся слова Умерова в Telegram-канале украинского Минобороны.

Умеров не раскрыл подробностей реализации обозначенной стратегии.

6 января Министерство обороны России сообщило об освобождении города Курахово в ДНР. В 2024 году российские войска освободили, в частности, Авдеевку и Угледар. 16 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов отмечал, что за все время спецоперации потери ВСУ составили почти 1 млн человек.

В последнее время украинские военачальники разного уровня постоянно характеризуют оперативно-стратегическую обстановку как сложную. 19 декабря 2024 года главком ВСУ Александр Сырский в телефонном разговоре с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином сообщил о сохраняющейся "чрезвычайно сложной" ситуации на фронте.