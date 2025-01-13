Прилет «Валькирий»: как ЗРК «Стрела-10» уничтожает украинские дроны

Бойцы сил ПВО прикрывают наступление группировки российских войск «Восток»

Разработанный еще в 70-х годах прошлого века зенитно-ракетный комплекс «Стрела» предназначался для борьбы с низколетящими самолётами и вертолётами, но в современных условиях ЗРК успешно используют для борьбы с дронами. Расчеты группировки войск «Восток» днём и ночью мониторят небо, и как только в зону их ответственности входит воздушный объект, который не отвечает на запрос «свой-чужой», бойцы берут его на сопровождение и после команды поражают цель. С одним из таких экипажей наших зенитчиков пообщался корреспондент «Известий».

В прицеле — «Валькирия», «Шарк» и «Баба-яга»

— «Стрела-10» предназначена для непосредственного прикрытия подразделений сухопутных войск во время боя и на марше, а также объектов военного и гражданского назначения от ударов низколетящих средств воздушного нападения при их визуальной видимости, — начал нашу беседу командир боевой машины.

По его словам, комплекс способен поражать самолеты, вертолёты и дроны противника. Вести стрельбу зенитчики могут как с места, так и в движении.

— С изменением погодных условий для нас концептуально ничего не меняется. Нам все равно, пасмурно или ясно. Работаем всегда. Конечно, когда небо затянуто тучами, наших потенциальных целей летает меньше. Но мы все равно на посту. «Валькирия», «Шарк», «Баба-яга» — по ним работаем чаще всего, — уточняет командир.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев Источник изображения: iz.ru

Он вспоминает один из боевых эпизодов.

— Совсем недавно, когда работали в лесополосе при пасмурной погоде, услышали характерный звук. По связи начали уточнять, есть ли над нами что-то такое вражеское. Нам ответили, что ничего нет. Но, как оказалось, все-таки «Валькирия» над нами пролетела. Не знаю, обнаружила она нас или нет, только ей мы вдогонку врезали, — замечает офицер.

Командир отмечает слаженный и опытный экипаж.

— Все действия у нас отработаны до мелочей. Как только обнаруживается цель, даю команду: «Работаем!», — говорит он. — Все быстро занимают свои места, размаскировываем машину, выкатываемся на позицию. После этого нам достаточно полутора минут, чтобы начать боевую работу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев Источник изображения: iz.ru

Он добавляет, что на вооружении у экипажа есть переносные зенитные ракетные комплексы «Игла-10».

— С нее работаем по визуальным целям, — объясняет командир расчета. — Увидели, доложили, получили команду, отработали, ушли с позиции или поменяли ее. «Игла» мобильная, переносная. Поражает не только легкомоторные, но и электрические цели. В целом сбивает все типы летательных аппаратов. С ней легко передвигаться, проще спрятаться. Спокойно можно отрабатывать по FPV-дронам.

Надежная «мотолыга»

Механик-водитель с позывным Чиж обращает внимание на то, что еще одна важная задача зенитчиков — прикрытие наступающей пехоты.

— Фронт двигается вперед и целей становится чуть меньше, — говорит мехвод. — Прикрываем наступление нашей пехоты, штурмовых подразделений. Они наступают уверенно и быстро, мы вместе с ними. Несмотря на то что Угледар освободили уже почти два месяца назад, работать над городом все еще приходится. Скоро пойдем за него.

Чиж рассказывает, что на СВО он второй год и на «Стрелу» попал не сразу. Сам комплекс установлен на платформе МТ-ЛБ, которая в армии получила прозвище «мотолыга».

— Машина безотказная: в непогоду, грязь, мороз чувствует себя прекрасно, — довольно говорит он. — Главное вовремя менять расходники, а остальное все дело опыта. Мелкие поломки случаются, но устраняем их оперативно. Проходимая, маневренная, скорость достаточная, примерно 60–65 км/ч. В машине есть отопитель. Но мы его стараемся не включать без лишней надобности. Это лишний шум, который нам совершенно ни к чему.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев Источник изображения: iz.ru

В настоящее время, замечает Чиж, противник стал менее активным.

— Соответственно и мы работаем чуть реже, — объясняет он. — Но концентрации терять нельзя ни в коем случае. Враг хитрый. Если противник нас обнаружит, может отработать по нам РСЗО, ствольной артиллерией, теми же дронами.

Оператор комплекса с позывным Запал рассказал, что управляется техника весьма уверенно и просто.

— Поймал цель и спокойно бьешь по ней. Комплекс прекрасно зарекомендовал себя на СВО. Боремся с беспилотниками противника. Работаем по ним регулярно. Летают они на разных высотах. «Мавики» — на высоте от 20 метров, а «Баба-Яга» взлетает до 400 метров, — делится наблюдениями боец.

Он обращает внимание на то, что у «Стрелы» минимум электроники.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев Источник изображения: iz.ru

— Нас противнику по этой причине засечь сложно. Да, сейчас такое время года, когда «лесополки» стоят голые и маскироваться стало тяжелее. Но ничего, справляемся, — говорит Запал. — Во время одного из боевых дежурств, которые длятся порядка 12 часов, поразили одну за одной три цели. Уничтожили разведывательные БПЛА «Лелека-100», «Фурия» и «Валькирия». Заняли позиции, при помощи визуального наблюдения обнаружили приближающиеся беспилотники противника и произвели пуски ракет на уничтожение.

— Ракет достаточно, своевременную доставку боекомплекта обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки. Тут нет никаких проблем. Все механизмы отлажены, — завершают бойцы наш разговор. Им скоро заступать на боевое дежурство.

Дмитрий Корнеев