Водород и искусственный интеллект: Южная Корея намерена закончить разработку танка К3 к 2030 году

Источник изображения: topwar.ru

Южная Корея намерена закончить разработку основного боевого танка К3 к 2030 году. К этому времени должны появиться первые прототипы.

Об этом сообщает западное издание Army Recognition со ссылкой на социальные сети.

Производителем данной техники станет южнокорейская компания Hyundai. Разработчики утверждают, что новый танк станет эталоном огневой мощи, живучести и технологических инноваций. Его разрабатывают, основываясь на опыте производства предыдущих боевых машин – К2 Black Panther и серии К1.

Сейчас лучшим южнокорейским танком считается К2. Его основными преимуществами являются комплексная композитная броня, усовершенствованные системы управления огнем и решения по снижению веса. Предполагается, что К3 тоже будет обладать этими характеристиками, но станет более быстрым и маневренным. И хотя новый танк не будет тяжелее своего предшественника, в его конструкцию предполагается внедрить целый ряд инноваций.

Источник изображения: topwar.ru

В частности, при его эксплуатации будет использоваться водород и искусственный интеллект. Применение водорода в качестве топлива сделает боевую машину не только более экологичной, но также уменьшит тепловые следы и шум, делая ее менее заметной.

Искусственный интеллект будет использоваться для управления на поле боя. Можно предположить, что создатели предусмотрели вариант беспилотного управления.

Помимо этого, предполагается заменить 120-миллиметровую пушку, стоящую на вооружении К2, на калибр 130 мм, тем самым повысив огневую мощь.

Похоже, Южная Корея претендует сегодня на позицию одного из ведущих мировых экспортеров бронетехники.