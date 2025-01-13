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ЦАМТО

Министр обороны Брекелманс: Нидерланды ускоряют военную поддержку Украине

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Рубен Брекелманс
Рубен Брекелманс.
Источник изображения: hotnews.ro

ЦАМТО, 10 января. Нидерланды ускоряют военную помощь Украине, сообщил 9 января министр обороны страны Рубен Брекелманс.

"Мы ускоряем нашу военную поддержку Украине. За последние месяцы мы предоставили помощь на сумму около 2 млрд. евро, в том числе большое количество боеприпасов", – написал Р.Брекелманс в соцсети Х.

Он также сообщил, что провел беседу с украинским коллегой Рустемом Умеровым о возможностях совместного усиления военного производства, например беспилотников.

Как напоминает "РИА Новости", в начале октября министр обороны Нидерландов сообщил, что Гаага выделит 400 млн. евро на беспилотники для Украины в рамках плана действий по разработке дронов для этой страны. По его словам, в рамках этого плана Нидерланды и Украина будут совместно осуществлять разработку современных беспилотников и способствовать ускорению производства успешных прототипов. Почти половина из них будет разработана в Нидерландах.

Общая сумма военной помощи, которую Нидерланды оказали Украине, к настоящему моменту составляет примерно 3,76 млрд. евро, отмечает агентство.

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