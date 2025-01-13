Канада выделила Украине новый пакет военной помощи на сумму 305,7 млн. долларов

ЦАМТО, 10 января. Канада выделила Украине новый пакет военной помощи на сумму 440 млн. канад. долл. (305,7 млн. долл. США), говорится в опубликованном 9 января заявлении правительства страны.

"Сегодня (9 января) на 25-м заседании контактной группы по обороне Украины министр национальной обороны Билл Блэр объявил о выделении военной помощи Украине в сумме 440 млн. долл.", – цитирует "РИА Новости" сообщение правительства.

Отмечается, что из указанной суммы почти 139 млн. долл. будет направлено на инициативу Чехии по закупке и поставке Киеву крупнокалиберных боеприпасов. Еще около 35 млн. долл. Оттава направит на закупку боеприпасов различных калибров у собственных предприятий ОПК. Кроме того, 69,5 млн. долл. пойдет на производство беспилотников на территории Украины. Также Канада предоставит средства для зимнего обмундирования и производства камер высокого разрешения.

С учетом последнего пакета помощи, общая сумма средств, выделенных канадскими властями на военную поддержку Украины, составила 3,13 млрд. долл., отмечает "РИА Новости".