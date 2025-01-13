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ЦАМТО

Канада выделила Украине новый пакет военной помощи на сумму 305,7 млн. долларов

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Флаги Украины и Канады
Флаги Украины и Канады.
Источник изображения: www.mondialisation.ca

ЦАМТО, 10 января. Канада выделила Украине новый пакет военной помощи на сумму 440 млн. канад. долл. (305,7 млн. долл. США), говорится в опубликованном 9 января заявлении правительства страны.

"Сегодня (9 января) на 25-м заседании контактной группы по обороне Украины министр национальной обороны Билл Блэр объявил о выделении военной помощи Украине в сумме 440 млн. долл.", – цитирует "РИА Новости" сообщение правительства.

Отмечается, что из указанной суммы почти 139 млн. долл. будет направлено на инициативу Чехии по закупке и поставке Киеву крупнокалиберных боеприпасов. Еще около 35 млн. долл. Оттава направит на закупку боеприпасов различных калибров у собственных предприятий ОПК. Кроме того, 69,5 млн. долл. пойдет на производство беспилотников на территории Украины. Также Канада предоставит средства для зимнего обмундирования и производства камер высокого разрешения.

С учетом последнего пакета помощи, общая сумма средств, выделенных канадскими властями на военную поддержку Украины, составила 3,13 млрд. долл., отмечает "РИА Новости".

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Канада
Украина
Чехия
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БПЛА
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