Посол Барбин: США создают в Гренландии аэродромную инфраструктуру для F-35

ЦАМТО, 10 января. США создают в Гренландии аэродромную инфраструктуру для истребителей F-35, способных нести ядерное оружие, заявил "РИА Новости" посол России в Дании Владимир Барбин.

"Расположенная на острове военно-космическая база США Питуффик (бывшая Туле) сегодня является элементом американской системы раннего предупреждения о ракетном нападении с арктического направления. Ведется ее комплексная модернизация, в том числе РЛС, стоимостью в миллиарды долларов. Там также создается аэродромная инфраструктура для истребителей F-35, которые способны нести ядерное оружие. Такие истребители уже использовали аэродром базы в ходе учений ВВС США", – сказал В.Барбин.

Посол напомнил, что американские военные находятся в Гренландии со времен Второй мировой войны.

"Россия выступает за укрепление стабильности в Арктике. Это возможно только на основе строительства системы международной безопасности, равной для всех арктических государств", – подчеркнул В.Барбин.

Ранее посол заявил, что подход избранного президента США Дональда Трампа к Гренландии чреват деградацией обстановки в регионе, его стремление получить контроль над островом говорит о нежелании укреплять стабильность и развивать диалог в Арктике. Россия учтет это при военном планировании, предупредил дипломат.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике, напоминает агентство.