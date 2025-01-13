Ростех: САУ "Малка" может одним выстрелом разрушать технику противника и мосты

Установка является приоритетной целью для Киева в зоне спецоперации, сообщили в корпорации

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Дальнобойная российская самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С7М "Малка" способна выстрелом уничтожать мосты и вражескую бронетехнику, заявили в Ростехе.

"Удар огромной силы и детонация почти 20 кг взрывчатки создают мощное разрушающее действие. Он способен уничтожить даже бетонные укрепления, строения, мосты, переправы и прочие объекты. Тяжелые боеприпасы оставляют в земле воронки глубиной до семи метров, а бронетехнику разрывают на части. Каждый снаряд разбрасывает массу осколков в значительном радиусе", - отметили в госкорпорации.

Как отметили в Ростехе, "Малка" является приоритетной целью для противника в зоне спецоперации: чтобы избежать контратаки, расчеты выполняют боевую задачу максимально быстро, сокращая время пребывания на позиции до минимума.

Ранее командир "Малки", задействованной на авдеевском направлении спецоперации, рассказывал о способности орудия "складывать дома" и уничтожать бронетехнику даже при попадании рядом с ней.

САУ "Малка" является модернизированным вариантом самоходной пушки 2С7 "Пион", разработанной в 1980-х гг. и до сих пор считающейся одной из самых мощных в мире. Основное предназначение самоходной артиллерийской установки - поражение важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта. Скорострельность орудия составляет до 2,5 выстрела в минуту, дальность - около 50 км.