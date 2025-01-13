Подписан контракт на поставку ВС Швеции ОБТ "Леопард-2A8"

ЦАМТО, 10 января. Агентство по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV) 9 января объявило о подписании контракта на поставку ВС страны 44 новых ОБТ "Леопард-2A8" производства KNDS Deutschland.

Соглашение также включает ремонт и модификацию 66 состоящих на вооружении ВС Швеции танков Stridsvagn 122 (Strv 122 / "Леопард-2A5").

Новые танки получат обозначение Stridsvagn 123B, а модифицированные – Stridsvagn 123A. Общая стоимость контрактов составляет около 20 млрд. шведских крон (1,7 млрд. долл.).

Поставки танков Stridsvagn 123А будут выполнены в период с 2027 по 2030 гг., а 44 новых танков – с 2028 по 2031 гг.

Заключив данный контракт, Швеция присоединилась к группе стран НАТО, включая Германию и Норвегию, которые также закупают или проводят модернизацию танков к конфигурации "Леопард-2A8". Модернизация имеющихся ОБТ позволит унифицировать танковый парк и обеспечить его соответствие стандартам НАТО.

Танк Strv 122 был принят на вооружение ВС Швеции в середине 1990-х годов. Хотя заказанные танки "Леопард-2A8" внешне напоминают его, они отличаются существенно расширенными боевыми возможностями, мобильностью и защищенностью для применения в условиях современных и перспективных боевых действий. Последняя конфигурация обеспечивает повышенную надежность, а также снижение затрат в ходе эксплуатации.

Закупки новых ВВТ реализуются FMV с целью замены тяжелых систем вооружения, безвозмездно переданных Швецией Украине. В их числе артиллерийские установки, бронемашины и танки. Также размещены заказы на поставку боеприпасов и противотанковых средств.

Как сообщал ЦАМТО, в 1994 году Швеция заключила контракт на поставку 120 ОБТ, представляющих собой модифицированную версию "Леопард-2A5" с усиленной защитой. Танки были приняты на вооружение под национальным обозначением Stridsvagn 122 (Strv 122). После начала СВО Швеция передала ВС Украины 10 танков Stridsvagn 122.