Первый пакет американской военной помощи Украине в 2025 году

9 января 2025 года на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась очередная (25-я с апреля 2022 года) встреча руководимой США Контактной группы по поддержке обороны Украины (Ukraine Defense Contact Group), в которой приняли участие министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский. Встреча прошла в атмосфере неопределенности, с широко распространенным впечатлением, что она может оказаться последней ввиду скорого прихода в Белый Дом администрации новоизбранного презхидента США Дональда Трампа и возможного сокращения ею американской поддержки Украины. Ко встрече в Рамштайне министерство обороны США приурочило выделение 9 января нового пакета военной помощи Украине в объеме 500 млн долларов. Этот пакет помощи предоставлен распоряжением президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Он стал 74-м пакетом помощи Украине по линии PDA с августа 2021 года и первым в 2025 году.

Самоходной огневая установка 9А310М1 советского зенитного ракетного комплекса 9К37 "Бук-М1" вооруженных сил Украины, модифицированная в рамках программы FrankenSAM для использования в качестве зенитных старых американских ракет RIM-7 Sea Sparrow и AIM-7 Sparrow, 2024 год (с) социальные сети

В данный пакет военной помощи по линии PDA вошли:

- старые корабельные зенитные управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow и старые управляемые ракеты AIM-7 Sparrow и AIM-9М Sidewinder класса "воздух-воздух" для использования в качестве зенитных в импровизированно модифицированных зенитных ракетных комплексах по программе FrankenSAM,

- управляемое авиационное вооружение класса "воздух-поверхность",

- вспомогательное оборудование для истребителей F-16,

- танковые мостоукладчики,

- оборудование защищенной радиосвязи,

- стрелковое оружие и боеприпасы к нему,

- запасные части, вспомогательное имущество и оборудование, услуги по обучению и транспортировке и прочее.