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В Китае заметили еще один истребитель нового поколения

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Фото: PLANET LABS INC / TWZ
Фото: PLANET LABS INC / TWZ.

TWZ: китайский истребитель нового поколения заметили на спутниковом снимке

Неизвестный самолет, который может стать новым китайским истребителем шестого поколения, заметили на спутниковом снимке. На изображения самолета обратило внимание издание The War Zone (TWZ).

Новый самолет находится на территории главного завода Shenyang Aircraft Corporation. Соответствующий снимок сделали первого января. Летательный аппарат длиной около 15 метров построен по схеме «бесхвостка». Самолет получил ромбовидное крыло и два двигателя.

«Интригующий объект, замеченный в Шеньяне 1 января, может быть еще одним концептом пилотируемого тактического боевого самолета следующего поколения, который относится к среднему весовому классу по сравнению с более тяжелыми моделями, которые мы видели совсем недавно, или боевым беспилотником», — пишет издание.

В декабре на видео попал первый полет нового самолета, который может быть китайским истребителем шестого поколения. Летательный аппарат построен по схеме «бесхвостка», а его габариты сравнимы с габаритами серийного истребителя пятого поколения J-20S.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
J-20
Компании
SAC
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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