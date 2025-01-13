Эксперт Пухов: Киев не скоро получит существенное количество немецких БМП Lynx

Кроме того, применение этих боевых машин не изменит ситуацию на поле боя, считает руководитель Центра анализа стратегий и технологий

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Заявление о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) новейшей боевой машины пехоты (БМП) Lynx немецкого концерна Rheinmetall является пиаром со стороны производителя. Налаживание серийного производства таких машин в интересах Украины потребует много времени, а их применение не сможет изменить ситуацию на поле боя, сообщил в разговоре с ТАСС руководитель Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.

"Это в значительной степени пиар-элемент со стороны германского производителя. Обычно оборонные компании помалкивают о таких вещах, оставляя это на усмотрение заказчика. Но тут они решили попиариться. Для Зеленского это тоже пиар, любая новость в стиле "Запад с нами", как ему кажется, его позицию укрепляет. Кроме того, налаживание какого-либо серьезного серийного производства - это вопрос многих месяцев. Скорее всего, ожидать поставки значительного количества этой техники можно уже после окончания активной фазы боевых действий", - сказал Пухов.

Он добавил, что Lynx - "действительно хорошая машина, что подтверждают, в том числе экспортные заказы на нее". Тем не менее, по его словам, передача Украине нескольких десятков или даже сотни таких БМП не изменит ситуацию на поле боя. "СВО показала, что любая техника, особенно бронетехника, уязвима. Три FPV-дрона с хорошей взрывчаткой надежно выводят Leopard или Abrams из строя, и даже если экипаж выживает, все равно эту технику нужно эвакуировать и восстанавливать. Что устаревшая БМП-1, что Lynx будут гореть примерно одинаково", - добавил он.

Пухов отметил, что европейцы "настроены решительно руками украинцев победить или обескровить Россию" поставками своей современной техники и вооружений. "Если изначально они по сусекам скребли свое и даже старое советское оружие, то сейчас они поставляют уже современное, с конвейера", - обратил внимание он.

Ранее глава немецкого концерна Армин Паппергер сообщил газете Frankfurter Allgemeine Zeitung о том, что первая БМП Lynx была передана ВСУ в конце 2024 года для проведения испытаний перед принятием решения о начале серийного производства в интересах Украины. Также сообщалось, что концерн намерен собирать БМП на своем заводе в этой стране.