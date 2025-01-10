Остин: украинский кризис выявил недостатки ВПК Запада

Их устранение еще далеко не завершено, заявил министр обороны США

БЕРЛИН, 9 января. /ТАСС/. Конфликт на Украине позволил западным странам в том числе выявить недостатки своих военно-промышленных комплексов, но их устранение еще далеко не завершено. С таким заявлением выступил по итогам очередного заседания контактной группы Запада, координирующей поставки оружия Киеву, министр обороны США Ллойд Остин.

"Украинский кризис выявил некоторые недостатки наших оборонно-промышленных баз", - сказал он на пресс-конференции, состоявшейся на военной базе Рамштайн в Германии. "Нам все еще предстоит проделать много работы, но мы дали импульс нашей оборонной промышленности, вложив почти $70 млрд внутри страны (то есть в США - прим. ТАСС), чтобы производить вооружения для Украины и восполнить [их] собственные запасы", - добавил Остин.

Как заявил ранее на этой неделе Пентагон, страны Запада с начала Россией специальной военной операции (СВО) на Украине взяли на себя обязательства предоставить Киеву военную помощь на $126 млрд. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости Москвы и не изменит ход СВО.