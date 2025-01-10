Остин: отдельно взятые вооружения не помогут ВСУ переломить ход конфликта

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции

БЕРЛИН, 9 января. /ТАСС/. Никакие отдельно взятые системы вооружений не помогут Вооруженным силам Украины переломить ситуацию на поле боя. Об этом заявил по итогам очередного заседания контактной группы Запада, координирующей поставки оружия Киеву, министр обороны США Ллойд Остин.

На пресс-конференции, состоявшейся на военной базе Рамштайн в Германии, глава Пентагона рассказал о поставках Киеву с начала российской СВО систем ПВО и противоракет, беспилотных летательных аппаратов, реактивных систем залпового огня HIMARS, противотанковых систем Javelin и других вооружений. "Снова и снова мы убеждаемся в огромном значении сочетания этих средств. На самом деле, многие из этих менее ключевых систем оказали гораздо большее влияние на поле боя, чем некоторые более значимые системы, которые мы также помогли предоставить, включая танки Abrams, [истребители] F-16 и [тактические баллистические ракеты] ATACMS. В такой войне, как эта, ни одна отдельная система вооружений не может кардинально изменить ситуацию", - подчеркнул министр.

"Мы знаем, что ни один отдельно взятый комплекс не сможет переломить ход боевых действий, поэтому мы всегда концентрировались на том, что работает, и на совокупном эффекте от применения вооружений Украины", - добавил Остин.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции.