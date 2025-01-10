Канада выделит Украине военную помощь на $305,7 млн

Почти $139 млн из них пойдут на так называемую чешскую инициативу по закупке снарядов для украинской армии

ОТТАВА, 9 января. /ТАСС/. Канада намерена предоставить Киеву военную помощь на 440 млн канадских долларов ($305,7 млн). Об этом говорится в заявлении министра обороны страны Уильяма Блэра по итогам встречи контактной группы по координации поставок вооружений Украине, которая проходила на авиабазе Рамштайн в Германии

Из указанных средств 200 млн канадских долларов (почти $139 млн) пойдут на так называемую чешскую инициативу по закупке снарядов для украинской армии, а 50 млн канадских долларов ($34,7 млн) на поставки артиллерийских снарядов Киеву получат канадские производители оружия.

Оставшиеся средства в том числе направят на закупку БПЛА и оборудования для них, а также закупку зимней формы.

Всего с февраля 2022 года Канада передала Киеву военную помощь более чем на 4,5 млрд канадских долларов ($3,13 млрд).