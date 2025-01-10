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ТАСС

Испания предложила Украине новые курсы по обучению солдат ВСУ

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© AP Photo/ Dan Bashakov
© AP Photo/ Dan Bashakov.
Источник изображения: © AP Photo/ Dan Bashakov

Более 6 тыс. украинских солдат уже прошли обучение на территории страны

МАДРИД, 9 января. /ТАСС/. Министр обороны Испании Маргарита Роблес предложила новые курсы по подготовке солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

По его информации, министр приняла участие в 25-м заседании группы западных стран по координации поставок военной помощи Киеву. Роблес сообщила детали новой помощи Украине. Так, глава ведомства "обозначила предстоящую поставку 10 электрогенераторов, а также предложение [по проведению] новых курсов подготовки для персонала ВСУ и новой программе гуманитарной помощи украинским семьям", уточняется в коммюнике.

Как ранее сообщали в Минобороны Испании, более 6 тыс. украинских солдат прошли обучение на территории страны. 

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Страны
Испания
Украина
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