Западный оскал

В турецкой прессе, на фоне имеющейся информации, был опубликован материал «Что говорит прозападная оппозиция по поводу приближения выборов в Беларуси?».

В частности, речь в нем идет о подготовке киевским режимом совместно с представителями так называемой «беглой» оппозиции провокации на ЧАЭС. Данная инсценировка должна стать предпосылкой для вторжения белорусских радикалов с территории Украины в приграничные районы Беларуси.

Вместе с тем, автор статьи подтверждает наши мысли об абсурдности тезисов польских журналистов о подготовке Россией переворота в Беларуси.

«Зачем Кремлю собственноручно открывать в стране-союзнике второй фронт?» – в недоумении задается вопросом турецкий аналитик.

При этом, по мнению издания основными бенефициарами втягивания Беларуси в конфликт являются Польша и Украина.

Не менее интересным является материал чешского издания.

Автор из Моравии опубликовал статью с заголовком «Тихановская организует альтернативные выборы». В ней он обращает особое внимание на действия своей власти, которая оказывает не только информационное давление на Беларусь, но и на белорусских граждан, проживающих за рубежом.

В частности, чешское издание не исключает вариант организации альтернативных выборов в разгар электоральной кампании в Беларуси при поддержке правительств прибалтийских государств, а также Польши и Чехии.

Очевидно, что наблюдателей на выборы в Беларусь эти страны направлять не будут, как впрочем, и большинство стран коллективного Запада. А зачем? Для них стоит совсем другая задача – использовать белорусский кейс в своих целях. Главным образом – оказать дополнительное давление на Россию.

Цепочка простая: проведение альтернативных выборов (посредством интернет-голосования) – избрание Тихановской (неожиданно!) – признание ее западными институтами «законно избранным президентом Беларуси» – по запросу Тихановской – интервенция в Беларусь с целью силового захвата власти.

«В перспективе, их результаты и могут стать поводом для начала «освободительной операции». Для нас это грозит, прямо отвечу, эскалацией и войной», – считает автор чешского издания.

Примечательно, что на фоне заявлений Зеленского нельзя исключать, что вторжение в Беларусь под российским триколором может произойти до начала альтернативного голосования, т.е. до 26 января. Это будет необходимо для формирования нужного общественного мнения, как в Беларуси, так и на Западе. Россию обвинят не только во вмешательстве в выборы в Республике, но и оккупации части территории и агрессии против мирных граждан. Чем, на первый взгляд, не идеальный план?

Тревожные тезисы о предстоящих выборах Президента Беларуси, прозвучавшие в европейских СМИ еще раз подтверждают, что электоральная кампания в Республике направлена на дискредитацию России и оказания на нее дополнительного давления.

К сожалению, данный сценарий не исключает и Глава белорусского государства Александр Лукашенко: «Если нас втянут в войну, это тяжелая ситуация. Мы можем не выдержать как государство».

Павел Ковалев