Куда заведут беспилотные войска Польшу?.

В структурах генерального командования Войска Польского создана инспекция беспилотных систем вооружений. Новую инспекцию возглавил генерал Мирослав Боднар, который до этого работал первым советником-координатором командующего генерального командования.

Инспекция будет выполнять функции, характерные для органа управления. На данный момент «мундиры» решают организационные вопросы.

Таким образом, в Польше приступили к созданию нового рода войск, т.е. беспилотных войск, о создании которых минобороны объявило несколько месяцев назад. Отметим, это часть программы развития ВС Польши на 2025–2039 гг.

Польское руководство не скрывает, что необходимость создания нового командования возникла не только из-за увеличения количества данного типа систем на вооружении Войска Польского, но в первую очередь в результате анализа хода боевых действий на Украине.

Польский начГШ генерал Кукула рассчитывает на то, что «страна располагает промышленным потенциалом, чтобы создать определенное преимущество и относительно высокую эффективность такого рода войск, потому что дроны сегодня не очень дорогой инструмент».

Вместе с тем, масштабная милитаризация Польши не пройдет даром. Варшава собирается воевать. С кем? Явно не с Западной Европой.