"Техника себя исчерпала". Помогут ли Киеву новейшие немецкие БМП Lynx

Полковник Ходаренок: Украине нужны сотни БМП Lynx, чтобы повлиять на ход боев

Германия передала Киеву новейшую боевую машину пехоты Lynx - чтобы украинская армия испытала ее в условиях военных действий. Впоследствии в ВСУ могут начаться серийные поставки этой бронетехники. Что это за БМП, какие у них преимущества и смогут ли они помочь ВСУ - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе концерн Rheinmetall AG передал Украине новейшую боевую машину пехоты Lynx («Рысь») - для тестирования. Как пояснил глава концерна Армин Паппергер, в зоне военных действий БМП "будет опробована вооруженными силами, чтобы как можно скорее могло быть принято решение о серийном производстве".

Ранее Германия уже поставила Вооруженным силам Украины (ВСУ) несколько десятков боевых машин пехоты Marder. Часть из них была утрачена в боях, некоторые захвачены российскими войсками в исправном состоянии, и у наших воинов была реальная возможность ознакомиться с достоинствами и недостатками германской машины на практике. И если БМП М2 Bradley производства США показали себя в боях достаточно неплохо, то вот о БМП Marder отзывы скорее отрицательны.

Lynx. Источник: Bodo Schackow/Global Look Press

Видимо, в Германии захотели подправить впечатление - и решили в порядке опытной эксплуатации отправить на Украину новейшую Lynx.

В чем преимущества Lynx

Lynx. Источник: Алина Джусь/"Газета.Ru"

Lynx разработана концерном Rheinmetall AG. В варианте боевой машины пехоты Kettenfahrzeug KF31 (IFV) Lynx была впервые представлена на крупнейшей международной выставке вооружений и военной техники Eurosatory 14 июня 2016 года. KF31 весит 35 тонн, экипаж - три человека плюс шесть пехотинцев десанта. Машина оснащена двигателем мощностью 750 л. с. и развивает скорость до 65 км/ч.

Еще один вариант «Рыси» - Kettenfahrzeug KF41 - показали на выставке Eurosatory 12 июня 2018 года. Вес этой БМП составил уже 44-45 тонн. Численность экипажа осталась прежней, а десант достиг уже восьми пехотинцев. Мощность двигателя возросла до 850 л. с., скорость - до 70 км/ч. Для сравнения, советский тяжелый танк ИС-2 времен Великой Отечественной войны весил 46 тонн. И это уже говорит о многом в плане защищенности БМП Lynx.

Вес наиболее массовой в Сухопутных войсках России БМП-2 составляет 14,7 тонны. Она, как и все другие российские боевые машины пехоты и бронетранспортеры, - плавающая боевая единица и развивает на плаву скорость до 7 км/ч за счет перемотки гусениц. Очевидно, что конструкторы Rheinmetall AG при создании БМП Lynx такую задачу перед собой не ставили.

Экипаж БМП-2 добровольческого подразделения "Пятнашка" на полигоне в ДНР. Источник: Сергей Аверин/РИА Новости

На базе Lynx, помимо боевой машины пехоты, разрабатываются командно-штабная машина, боевая разведывательная машина, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и машина огневой поддержки с гладкоствольным 120-мм танковым орудием.

Плюсы для Германии и опыт СВО

Сколько и каких машин поставлено на Украину - пока неизвестно. Что касается Германии, то концерн Rheinmetall AG, безусловно, получит бесценный опыт боевого применения своей машины в континентальной войне высокой напряженности.

Но вот чтобы Украина оказалась в плюсе от БМП Lynx, ВСУ надо поставить несколько сотен таких машин (вопрос о производстве Lynx на территории Украины уже рассматривается). Только в этом случае возможно хоть какое-то влияние этого типа бронетехники на ход боевых действий. Однако когда это произойдет - большой вопрос.

Да и, по большому счету, всю концепцию боевых машин пехоты надо уточнять на основе богатого опыта, полученного в ходе СВО. По всей видимости, легкобронированная техника исчерпала себя как основное боевое средство пехоты.

И недостатки классических БМП и БТР, в общем-то, давно известны и неоднократно обозначались на самых разных уровнях: недостаточный уровень защищенности (даже от огня стрелкового оружия), невозможность быстрого спешивания, невозможность мгновенно покинуть машину при ее поражении, невозможность высадки в непростреливаемую с фронта зону, недостаточная стойкость к подрывам, неудовлетворительные условия обитаемости. Наконец, выбор между плавучестью и уровнем защищенности БМП надо делать в пользу защищенности.

Пока же бронетранспортерами с требуемым уровнем защищенности оснащена только Армия обороны Израиля. К примеру, это тяжелая боевая машина пехоты «Намер» («Колесница»). Вес этой БМП - иногда ее называют БТР - достигает 60 тонн. Уровень бронезащиты соответствует последней версии танка Меркава Мк.4, то есть весьма высок. БМП имеет усиленное бронирование днища и надгусеничные противокумулятивные экраны. Броня имеет встроенные элементы активной защиты Trophy фирмы RAFAEL.

Наша же тяжелая боевая машина пехоты на базе универсальной гусеничной платформы «Армата», впервые продемонстрированная на параде Победы в Москве в 2015 году, до массовой серии пока не дошла.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок