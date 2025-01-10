Армения пошла против правил Кавказа.

Правительство Армении сделало очередной шаг в сторону сближения с ЕС – одобрило начало процесса вступления в Евросоюз. В Кремле такое решение назвали суверенным правом Армении, однако напомнили Еревану о невозможности одновременного пребывания в ЕС и ЕАЭС. К каким экономическим последствиям может привести евроинтеграция Армении и почему она создает военные риски сразу для нескольких стран региона, включая Россию?

В четверг кабинет министров Армении одобрил проект решения о начале процесса вступления в Евросоюз. Теперь его предстоит обсудить в парламенте страны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уточнил, что это не означает автоматического вступления Армении в ЕС. "Решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума", – отметил Пашинян. Однако до его проведения планируется обсуждение дорожной карты с Европейским союзом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение суверенным правом Армении. При этом он отметил, что для Еревана выгодно участие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а вот одновременное участие в двух союзах вряд ли возможно. "Быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, там – другие нормы", – отметил Песков.

Напомним, в последнее время Армения в рамках ЕАЭС значительно увеличила товарооборот с Россией: за 10 месяцев прошлого года он достиг отметки в 10,2 млрд долларов, что вдвое больше показателей за 2023 год и почти половина от всего товарооборота Армении с другими странами. При этом доля российского рубля во взаимных расчетах РФ и Армении достигла 96,3%.

На втором месте после России, являющейся крупнейшим торговым партнером Еревана, находятся Объединенные Арабские Эмираты, а на третьем по товарообороту – Китай. Европейские страны в тройку крупнейших торговых партнеров Армении не входят. То есть евроинтеграция станет приговором для армянской экономики.

Но помимо экономических рисков есть и военные. В Баку регулярно выражают недовольство поставками европейскими странами вооружения Еревану и заявляют, что это создает угрозы для Азербайджана. 8 января президент страны Ильхам Алиев заявил, что страна стремится к миру и сотрудничеству на Южном Кавказе, а Армения не должна мешать этому. Также он призвал Францию и другие страны ЕС прекратить поставки оружия Еревану.

Ранее, в декабре 2024 года, Алиев также заявил, что поставки Францией наступательных вооружений Армении представляют практическую угрозу для Азербайджана. По его словам, Баку не раз призывал Брюссель и Вашингтон остановить милитаризацию Еревана. Таким образом сближение Армении с ЕС создает угрозу безопасности в регионе, говорит Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ.

"Азербайджанская дипломатия нервно реагирует на сближение Еревана с Парижем и Брюсселем. Это будет очень неприятно для Баку. Да и для Турции тоже – она смотрит на Армению как на государство, которое действует не по правилам региона: фактически предлагает себя в качестве представителя ЕС в регионе", – говорит он.

Кроме того, сближение Армении с ЕС оттягивает во времени дату заключения мирного договора и подведение итогов конфликта на Южном Кавказе, добавил эксперт. "Пашинян из электоральных соображений старается показать Азербайджану и России, что его поддерживают и США, и Европа, особенно Франция", – полагает Ткаченко.

Но помимо рисков для Баку, Ереван создает военные угрозы и для Москвы, в том числе для российской военной базы в Армении, отметил эксперт. Во-первых, потому что любая военная эскалация в отношениях между Ереваном и Баку автоматически сулит проблемы для интересов Москвы в Закавказье.

Во-вторых, потому что Евросоюз с каждым годом все больше превращается из экономической организации в военную, которая по всем ключевым вопросам синхронизирована с НАТО. "К тому же в России уже устали ждать, когда Армения перестанет искать вне Еревана виновных в потере Карабаха и вернется к нормальным отношениям с Москвой", – полагает он.

"Речь идет не только о дальнейшем развитии экономической интеграции, которая однозначно выгодна Еревану, но и о развитии отношений по линии ОДКБ. Но мы понимаем, что пока Пашинян у власти – это едва ли возможно. Скорее всего, недружественный курс армянского правительства в этой сфере сохранится", – допускает Ткаченко.

"В целом же Армения добивается того, чтобы встать на путь евроинтеграции Украины.

Ереван уже получил частичные последствия от своего геостратегического выбора, утратив Нагорный Карабах. Думаю, по мере дальнейшего продвижения к ЕС Армения будет идти по тем же граблям, по которым шла Украина. Дурной пример заразителен", – считает политолог Владимир Корнилов.

По его словам, Армения войдет в число стран, которые уже много лет ожидают своей очереди на вступление в ЕС. При этом он не исключил, что для нее могут сделать некоторые послабления. "У Евросоюза свои подходы к стандартам по принятию того или иного государства на различные уровни интеграции. И чем больше Армения будет проявлять антироссийский курс, тем больше будет получать формальных преференций от Брюсселя", – пояснил эксперт.

Впрочем, он не исключил, что когда-то Армения "свернет с этого пагубного пути, насмотревшись на примеры подходов Брюсселя к странам постсоветского пространства". Такой пример, по его словам, продемонстрировала Грузия.

Роман Крецул