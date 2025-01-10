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В США возобновили работу над самолетом-разведчиком HADES

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Фото: Robert Buchel / Shutterstock / Fotodom
Фото: Robert Buchel / Shutterstock / Fotodom .

Breaking Defense: Армия США возобновила работу над самолетом-разведчиком HADES

Армия США возобновила работу над новым самолетом-разведчиком High Accuracy Detection and Exploitation System (HADES) после рассмотрения протеста по контракту. Об этом сообщает Breaking Defense.

«Армия США официально возобновила работу над своим новым самолетом-разведчиком после того, как Счетная палата США отклонила протест L3Harris по контракту в конце прошлого месяца», — пишет издание со ссылкой на представителя армии.

Отмечается, что военные планируют получить первый самолет в конце 2026 года или в начале 2027-го. В зависимости от бюджета и анализа угроз, армия США может приобрести более десяти самолетов в рамках ежегодных закупок.

В августе 2024 года армия США выбрала Sierra Nevada Corporation (SNC) для переоборудования бизнес-джетов Bombardier Global 6500 в платформу для разведки. Отраслевая команда, состоящая из компаний L3Harris, Leidos и MAG Aerospace, также принимала участие в программе по замене устаревшего парка турбовинтовых самолетов RC-12 Guardrail.

В октябре L3Harris подала протест, и работы над самолетом приостановили на время его рассмотрения. В своем отчете Счетная палата отмечала, что SNC планирует потратить на создание самолета на 40 миллионов долларов меньше. Также специалисты раскритиковали предложенные L3Harris конструкторские решения.

В декабре стало известно, что Министерство обороны США заказало у американской оборонной корпорации Lockheed Martin 145 истребителей пятого поколения F-35 в разных модификациях на 11,7 миллиарда долларов.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-12
F-35
Компании
Bombardier
Leidos
Lockheed-Martin
SNC
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