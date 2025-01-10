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Falcon 9 запустит очередную группу разведспутников США

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Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

SpaceX: Ракета Falcon 9 выведет 10 января очередную группу разведспутников США

Ракета Falcon 9 запустит 10 января очередную группу спутников в интересах Национального управления военно-космической разведки США. Об этом сообщает компания SpaceX.

Пуск носителя с космодрома военной-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии намечен на 10 января, в 06:52 по московскому времени. Выведение очередной партии разведспутников на околоземную орбиту состоится примерно через час.

5 декабря на Falcon 9 была запущена первая группа спутников системы Starlink, поддерживающих технологию Direct to Cell для прямого подключения к мобильным телефонам.

31 октября SpaceX запустила 200-ю по группу интернет-спутников системы Starlink.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
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