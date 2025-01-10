Bloomberg: США придется увеличить бюджет Пентагона в случае победы России

Американский институт предпринимательства утверждает, что победа России в украинском конфликте позволит ей "угрожать непосредственно членам НАТО", пишет Bloomberg. Известная своей воинственностью аналитическая группа призвала продолжать военную "помощь" Киеву.

Энтони Капаччо (Anthony Capaccio)

Победа России на Украине не только не позволит США сэкономить на военной помощи Киеву, но и потребует от Пентагона резко увеличить расходы на 800 миллиардов долларов до 2029 года, заявил консервативный аналитический центр в новом докладе.

Как показал анализ Американского института предпринимательства, окончательный успех спецоперации президента Владимира Путина изменит облик Европы и позволит России угрожать непосредственно членам военного альянса НАТО.

Согласно докладу, для сдерживания и, при необходимости, отражения неядерного российского нападения за пределами Украины потребуется дополнительно 808 миллиардов долларов. Эта сумма повысит стоимость текущего пятилетнего плана Министерства обороны до 2029 года с 4,4 триллиона долларов до 5,2 триллиона — или примерно на 165 миллиардов долларов в год. Действующий план в значительной степени сосредоточен на Азии.

В докладе Американского института предпринимательства, славящегося воинственными взглядами в сфере безопасности, основное внимание уделяется бюджету Пентагона, который потребуется “в мире, где Россия победит Украину”. По мнению института, это сулит безопасности Америки каскад последствий, поскольку другие противники извлекут уроки из победы России и сокращения мировой поддержки Украины. “Мы приходим к выводу, что в финансовых интересах Америки — поддерживать Украину”, — говорится в докладе.

Избранный президент Дональд Трамп пока не определился с дальнейшим курсом: он может как увеличить помощь Украине, так и полностью ее свернуть, чтобы убедить Киев и Москву пойти на мирное урегулирование. Трамп “унаследует” от администрации Байдена президентские полномочиями по оказанию военной помощи Украине непосредственно со складов США на сумму более 3 миллиардов долларов, если его администрация решит ими воспользоваться. Однако пока он не обмолвился о намерениях просить Конгресс одобрить дальнейшую помощь.

Администрация Байдена готовится объявить о последнем пакете военной помощи Украине на 500 миллионов долларов, сообщают осведомленные источники.

“Краткосрочные расходы на помощь Украине, чтобы она могла защитить себя от российской агрессии, намного ниже долгосрочных, если позволить России победить”, — заключил Американский институт предпринимательства в своем анализе.