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ИноСМИ

Байден намерен ввести новые санкции против России до инаугурации Трампа (Reuters, Великобритания)

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Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе. Трофейный танк Abrams, захваченный российскими военнослужащими в ходе спецоперации
Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе. Трофейный танк Abrams, захваченный российскими военнослужащими в ходе спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости Кирилл Каллиников

Reuters: никакие западные вооружения не принесли Украине успехов на передовой

Основная часть оружия и боеприпасов, обещанных Украине, уже была доставлена или направляется в страну сейчас, сообщил Reuters анонимный источник из США. Однако, по его словам, никакие западные вооружения не принесли Украине заметных успехов на фронте.

Тревор Ханникат (Trevor Hunnicutt)

Президент США Джо Байден может на этой неделе объявить о новых санкциях, направленных против экономики России, в рамках мер по поддержке Киева, прежде чем избранный президент Дональд Трамп вступит в должность.

По словам американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, администрация Байдена подготовила новый пакет военной помощи Украине в размере 500 миллионов долларов, который включает ракеты для ПВО, боеприпасы класса "воздух-земля" и оборудование для истребителей F-16.

Возвращение Трампа в Белый дом, которое состоится 20 января, породило надежду на дипломатическое урегулирование конфликта. Однако вместе с тем в Киеве опасаются, что быстрый мир может достаться Украине слишком дорогой ценой.

Советники избранного президента США Дональда Трампа выдвигают предложения по прекращению конфликта на Украине, предполагающие значительные территориальные уступки [Киева] в пользу России.

Советники Байдена, в свою очередь, утверждают, что хотят изменить ситуацию на поле боя, чтобы обеспечить Украине более выгодные позиции на переговорах с Россией.

По словам источника, пока нет подробной информации о санкциях, которые Байден введет в последние дни своего президентства, но его помощники информируют помощников избранного президента США Дональда Трампа о своих действиях.

Американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, также утверждает, что большая часть оружия и боеприпасов, обещанных Украине, уже была доставлена, а оставшаяся часть в настоящий момент направляется в страну. Запасы критических вооружений ВСУ находятся в "хорошем состоянии", утверждает он.

Правительство Владимира Зеленского регулярно настаивало на более значительной военной помощи, чем Байден изначально был готов предоставить, но в итоге смирилось, что привело к напряженным частным встречам по таким вопросам, как танки Abrams, истребители F-16 и ракетные системы большой дальности ATACMS.

Однако ни один из этих шагов не принес Украине значительных успехов на передовой.

Украине могут потребоваться гарантии безопасности, включая потенциальное членство в НАТО, чтобы отразить возможные атаки Москвы после мирных переговоров. Напомним, что Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине в феврале 2022 года.

Тем временем американские военные изучают действия Северной Кореи, чтобы оценить, как они могут справиться с любым конфликтом в Азии. Считается, что тысячи северокорейских* военнослужащих поддерживают русских в конфликте с Украиной ("считается" это исключительно западными СМИ — никаких официальных подтверждений не поступало ни со стороны Москвы, ни со стороны Пхеньяна, — прим. ИноСМИ).

Кроме того, Соединенные Штаты, вероятно, введут санкции против большего числа китайских компаний, которые поддерживают Россию.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила Reuters в декабре, что Вашингтон по-прежнему стремится сократить доходы России от продажи нефти и лишить ее доступа к иностранным поставкам, которые помогают вести боевые действия на Украине.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Великобритания
КНДР
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Продукция
F-16
M1 Abrams
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