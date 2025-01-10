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Военное обозрение

По итогам заседания очередного «Рамштайна» Зеленскому пообещали поставить дополнительные партии танков

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Источник изображения: topwar.ru

Входящие в НАТО страны готовятся предоставить Украине очередные партии танков. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш по итогам встречи контактной группы по Украине.

Первый в этом году «Рамштайн» завершился для Украины ничем, кроме очередных заявлений и обещаний. Единственной западной страной, подкинувшей Зеленскому «на бедность», оказались США, объявившие о выделении очередного пакета военной помощи на сумму 500 млн долларов. Западные эксперты уже обратили внимание на недовольного Зеленского, который рассчитывал на гораздо большее. Но итогом стало подписание восьми дорожных карт, одна из которых подразумевает поставку Украине танков. О ней и говорит польский министр.

Я только что представил дорожную карту для нашей коалиции, это построение бронетанковых возможностей для Украины, очередных донатов. Все страны, участвующие в этой встрече, готовятся к очередным донатам для Украины

— заявил Косиняк-Камыш.

Тут стоит отметить, что это заявление не говорит о том, что Киев уже условно завтра получит обещанные танки. Если бы они были в наличии и у стран Запада была бы возможность их поставить, то они уже давно бы воевали на Украине. Здесь другое, в рамках дорожной карты будут разрабатываться меры, приниматься определенные усилия и т.д. и т.п., чтобы когда-нибудь танки поступили на вооружение ВСУ.

В общем, Зеленский получил кучу обещаний, в том числе от отдельных стран предоставить военную помощь. Но не сейчас, а позже.

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Страны
Польша
США
Украина
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NATO
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