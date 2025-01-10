Советник Трампа по нацбезопасности: контроль над Гренландией обеспечит США доступ к Арктике

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Будущий советник по нацбезопасности в администрации избранного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц в эфире американского телевидения отметил, что контроль над Гренландией может обеспечить Соединенным Штатам доступ к Арктике, где в настоящее время Россия имеет безусловное преимущество.

Уолтц напомнил, что Россия располагает более 60 ледоколами, часть из которых является атомными, в то время как у США всего два ледокола, на одном из которых недавно произошел пожар. Вопрос также касается критически важных полезных ископаемых и других природных ресурсов. Сейчас, когда полярные льды отступают, Китай начал массовое производство ледоколов для дальнейшего освоения Арктики.

Советник Трампа подчеркнул, что, хотя Дания формально является союзником США, власти эта страна не обладает возможностью полноценно управлять Гренландией, относясь к острову как к «какой-то захолустной дыре в Западном полушарии». Уолтц также напомнил, что несколько американских президентов уже пытались включить Гренландию в сферу влияния США, однако только Трамп-младший приехал в Гренландию и все 56 тысяч местных жителей поддержали перспективу войти в состав Штатов.

Не менее важным для США регионом Уолтц считает северные районы Канады, контроль над которыми позволит создать перевалочную базу для американских грузовых самолетов и судов. Канада, оборонные расходы которой одни из самых низких в НАТО, по мнению советника Трампа, должна активизироваться, чтобы «возродить величие Америки и всего Западного полушария».