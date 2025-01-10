ФРГ поставит Украине почти 50 управляемых ракет для систем ПВО IRIS-T

Киеву также передадут еще шесть самих систем

БЕРЛИН, 9 января. /ТАСС/. Германия поставит Киеву в 2025 году еще шесть систем ПВО IRIS-T и почти 50 управляемых ракет к ним. Об этом сообщило в X Минобороны ФРГ.

"В 2025 году будут поставлены уже обещанные системы IRIS-T. Из нового: Германия предоставит почти 50 управляемых ракет для систем IRIS-T", - отметило ведомство.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год, на военную поддержку Украины Германия должна выделить около €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Однако бюджет еще не утвержден Бундестагом.