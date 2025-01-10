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ТАСС

Глава МО Польши: у команды Трампа пока нет плана урегулирования на Украине

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Владислав Косиняк-Камыш
Владислав Косиняк-Камыш.
Источник изображения: dzen.ru

Владислав Косиняк-Камыш отметил, что есть только донесения прессы, предвыборные выступления избранного президента США и его советников

БЕРЛИН, 9 января. /ТАСС/. Плана по завершению конфликта на Украине у избранного президента США Дональда Трампа и его команды пока нет. Об этом заявил журналистам глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш на авиабазе Рамштайн в ФРГ, где проходит 25-е заседание группы западных стран по координации поставок военной помощи Украине.

"Мирного плана по Украине еще нет, его еще не представили. Есть донесения прессы, предвыборные выступления президента Трампа и его советников, однако какого-то видения, о котором можно было бы рассуждать, еще нет", - сказал министр на брифинге, трансляцию которого вел телеканал TVP Info.

Во время избирательной кампании Трамп, победивший на выборах 5 ноября, неоднократно заявлял о планах в считанные дни урегулировать конфликт на Украине и в целом остановить все идущие в мире войны. Этот тезис, бывший его предвыборным обещанием, был подтвержден после объявления итогов выборов в США.

Как подчеркнул Трамп 7 января на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида), он рассчитывает, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, посвященные в том числе урегулированию конфликта на Украине, состоятся гораздо раньше, чем через полгода после инаугурации. Кроме того, по признанию Трампа, "было понимание всегда", что Украина не может быть членом НАТО. Будущий хозяин Белого дома назвал украинский кризис "фиаско [действующего президента США Джо] Байдена" и предупредил об угрозе дальнейшей серьезной эскалации конфликта. 

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