Специалисты РЭБ в ходе учений прикрыли от дронов "врага" военные объекты на Балтике

Цель учений достигнута, сообщили в пресс-службе Балтийского флота

КАЛИНИНГРАД, 9 января. /ТАСС/. Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Балтийского флота на учениях отработали тактику и способы прикрытия военных объектов от нападения беспилотников в Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"Подразделения РЭБ флота, дислоцированные в Калининградской области, отработали на учениях вопросы прикрытия объектов военной инфраструктуры в самом западном российском регионе на Балтике от несанкционированных действий беспилотных летательных аппаратов "противника", - говорится в сообщении.

После совершения марша в назначенные районы и занятия выгодных позиций, развертывания комплексов радиоэлектронной борьбы расчеты современных комплексов РЭБ выполнили задачи по вскрытию радиоэлектронной обстановки, пеленгованию, анализу обнаруженных источников радиоизлучений, исходящих от беспилотников "неприятеля" и их радиоэлектронному подавлению, уточнили в пресс-службе.

Также расчеты РЭБ отработали использование противодроновых ружей, которые широко применяются в ходе проведения специальной военной операции.

Цель учений - совершенствование уровня профессиональной подготовки специалистов РЭБ при выполнении ими задач по прикрытию командных пунктов и пунктов управления от воздействия средств разведки условного противника - достигнута, отметили в Балтфлоте.