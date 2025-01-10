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ТАСС

Зеленский упрекнул НАТО за несдержанные обещания о поставках ПВО

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

Западные страны передали Украине не все системы ПВО, которые обещали, отметил он

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Западные страны передали Украине не все системы ПВО, которые обещали на саммите НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года. Об этом сообщил Владимир Зеленский в рамках 25-го заседания группы западных стран по координации поставок вооружений Украине, которое проходит на авиабазе Рамштайн в Германии.

"Мы должны держать в голове, что последний саммит НАТО, обещания, которые были там сделаны, не были полностью воплощены. Мы очень благодарны за те системы ПВО, которые вы уже предоставили, но нам очень нужны системы, которые вы пообещали", - сказал Зеленский.

При этом он предложил разрешить создание западных систем ПВО непосредственно на Украине, что, по его мнению, могло бы стать частью пакета гарантий безопасности для Киева. "У нас были разговоры с США о лицензировании производства ПВО, систем ПВО и ракет, тут, на Украине. Это могло бы стать значительной частью наших гарантий безопасности, и это абсолютно возможно сделать", - добавил Зеленский.

10 июля 2024 года президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне заявил, что Соединенные Штаты, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине оборудование для пяти дополнительных стратегических систем ПВО. Сколько именно из них передано Киеву с того момента, не сообщалось. 

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