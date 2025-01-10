МО Британии сообщило о планах поставить 30 тыс. беспилотников для ВСУ

Как отмечается в соответствующем заявлении, "финансирование 30 тыс. БПЛА поступило из Великобритании, Дании, Нидерландов, Латвии и Швеции"

ЛОНДОН, 9 января. /ТАСС/. Международная коалиция поставит 30 тыс. БПЛА для нужд украинской армии. Об этом сообщили министры обороны Великобритании и Латвии Джон Хили и Андрис Спрудс во время 25-го заседания группы западных стран по координации поставок вооружений Украине, которое проходит на авиабазе Рамштайн в Германии.

Как отмечается в заявлении, распространенном Минобороны Соединенного Королевства, "финансирование 30 тыс. БПЛА поступило из Великобритании, Дании, Нидерландов, Латвии и Швеции".

Коалиция по разработке и закупке БПЛА для нужд Украины была создана в ноябре прошлого года Соединенным Королевством и Латвией. К ней присоединился ряд других стран. Суммарно в фонд коалиции было передано £73 млн ($90 млн), из которых £15 млн приходится на британское финансирование.